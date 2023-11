Pkw-Einbrecher bei Verkehrsunfall in Wien-Penzing aufgeflogen

Bei einem Verkehrsunfall in Wien-Penzing sind am Mittwoch zwei Männer festgenommen worden, die zuvor in einen Pkw eingebrochen waren und Werkzeug gestohlen hatten.

Im Zuge einer Amtshandlung wegen eines Verkehrsunfalls in Wien-Penzing verhielten sich einer der Unfallbeteiligten und dessen Beifahrer (48 und 52 Jahre alt, StA: Slowakei) am 8. November auffällig nervös.

Die Polizisten stellten fest, dass gegen den 52-jährigen Lenker eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien bezüglich Eigentumsdelikten bestand. Außerdem hatte der Mann keine gültige Lenkberechtigung und ein Aufenthaltsverbot im Bundesgebiet.

Da kurz zuvor in der Nähe der Unfallstelle in einen Pkw eingebrochen worden war und die Beamten auf der Rückbank diverses Werkzeug, welches zum Teil unter einer Decke versteckt war, wahrnahmen, durchsuchten sie das Fahrzeuginnere. Im Kofferraum wurden weitere Werkzeugkoffer, teilweise mit Glassplitter darauf, aufgefunden.