PKW durchbricht Sperre in Wien-Favoriten: Drei Polizisten verletzt

Ein wohl betrunkener 25-Jähriger lieferte sich Sonntagnacht eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Wien-Favoriten. Dabei stoppte ihn nicht einmal ein quer gestelltes Polizeiauto, das er einfach rammte. Drei Polizisten wurden verletzt.

Die Wiener Polizei wurde am Sonntag kurz vor Mitternacht alarmiert, da auf der Troststraße in Wien-Favoriten ein alkoholisierter Lenker unterwegs sei. Die Anruferin gab an, dass sich ihr Ex-Freund, ein 25-jähriger Serbe, nach einer Geburtstagsfeier stark alkoholisiert losgefahren sei. Rasch konnte eine Funkstreife den PKW auf der Troststraße wahrnehmen. Bei dem Versuch das Fahrzeug anzuhalten beschleunigte der Lenker jedoch.