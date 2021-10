Ein Pkw-Einbrecher wurde in Simmering in flagranti erwischt

Ein Pkw-Einbrecher wurde in Simmering in flagranti erwischt ©APA (Sujet)

Pkw-Besitzer erwischte betrunkenen Autoknacker in Simmering in flagranti

Am Sonntagabend wurde ein Mann in Wien-Simmering auf einen Unbekannten aufmerksam, der sich verdächtig an mehreren Autos zu schaffen machte. Der Zeuge alarmierte umgehend die Polizei.

Der Zeuge war vom Treiben des mutmaßlichen Pkw-Knackers selbst betroffen: Er hatte den Unbekannten gegen 17:30 Uhr dabei beobachtet, dass dieser mit einer Zange am Auto des Beobachters sowie an anderen Fahrzeugen herumhantierte.

Pkw-Knacker: Festnahme in Simmering