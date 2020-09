Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall in Wien-Floridsdorf verletzt.

PKW aufgefahren: Motorradlenker bei Unfall in Wien-Floridsdorf verletzt

In Wien-Floridsdorf kam es am Sonntag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradlenker und einem PKW-Fahrer. Bei einem Abbiegemanöver wurde der Motorradlenker unbestimmten Grades verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 12.40 Uhr kam es zu dem Unfall. Laut derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Autolenker versucht, nach einem vor ihm einparkendem Fahrzeug, rechts in eine Einfahrt einzubiegen. Allerdings soll der PKW-Lenker dabei angehalten haben, wobei ihm der Motorradfahrer hinten auffuhr. Dabei kam der 43-Jährige zu Sturz. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch die Wiener Berufsrettung wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen enstand ein Sachschaden.