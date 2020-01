Pizzeria-Einbrecher von Wien-Favoriten gesucht

Nach einem Einbruch in eine Pizzeria in Wien-Favoriten sucht die Polizei nun mit einem Fahndungsfoto nach dem mutmaßlichen Einbrecher. Der Mann soll Gutscheine im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen haben.

Ein unbekannter Mann brach in der Nacht von 07.11.2019 auf 08.11.2019 wohl durch ein Fenster in eine Pizzeria in Wien-Favoriten ein. Dort brach er Kaffeeautomaten und mehrere Personalschränke auf. Es wurden Bargeld, Handys und Gutscheine in einem Gesamtwert von mehreren Hundert Euro gestohlen.