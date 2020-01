Pizza und Kebap adé: Wiener Linien ziehen positive Bilanz nach einem Jahr Essverbot

Seit einem Jahr gilt das Essverbot in den Wiener U-Bahnen. Nun konnte eine positive Bilanz gezogen werden. Es mussten nur 647 Personen ermahnt und auf das Essverbot hingewiesen werden.

Das eingeführte Essverbot in den U-Bahnen der Wiener Linien kann eine positive Bilanz verzeichnen. Nach einem Jahr ist es selbstverständlich, dass in der U-Bahn auf Pizza, Burger, Kebap und Co. verzichtet werden muss. Bei über 463 Millionen U-Bahn-Fahrgästen im Jahr gab es wenig Verstoße. Nur 647 Personen mussten ermahnt und auf das Essverbot hingewiesen werden.

Essverbot erhielt große Zustimmung

„Mir geht es um Rücksichtnahme und ein Miteinander in den Öffis, jeder Fahrgast soll sich wohlfühlen und das Essverbot trägt dazu wesentlich bei. Wer will schon Pizzareste, Ketchup & co auf den Sitzen oder den Geruch einer Asia-Nudelpfanne im überfüllten U-Bahn-Zug? Ich freue mich wirklich, dass unsere Maßnahme – die in anderen Städten seit langem selbstverständlich ist - auch bei uns so gut angenommen wird“, sagt Öffi-Stadträtin Ulli Sima.