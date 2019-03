Pizza, Pasta & CO: Vapiano-Eröffnung im Wiener Donau Plex

In Wien eröffnete gestern bereits das zehnte VAPIANO Restaurant. Ab sofort gibt es Pizza, Pasts & Co auch am neuen Standort, im Donau Plex.

In ganz Österreich gibt es ab sofort bereits 16 VAPIANO Restaurants. Das neue Lokal hat gestern im Donau Plex eröffnet. Auf 400 Quadratmetern und 220 Sitzplatzgelegenheiten, können ab sofort Pizza, Pasta & Co genossen werden.

„Mit unserem neuen Standort im Wiener Donau Plex kommen nicht nur Italo-Fans, sondern auch Shopping-Begeisterte auf den Geschmack. Erstmals kann man auch Nahe der Donau alle VAPIANO Gerichte verköstigen – egal ob hausgemachte Pasta, frisch gebackene Pizza oder süßes Dolci“, zeigt sich Philipp Zinggl, Geschäftsführer von VAPIANO Österreich erfreut.

Vapiano ab sofort auch im Wiener Donau Plex Zahlreiche Gäste weihten das Lokal bei der Open-House-Party im Wiener Donau Plex am 27. März 2019 feierlich ein. Mit dabei waren unter anderem Michael Gschladt (Bauleiter des VAPIANO Donau Plex), Olaf Peter Poenisch (CEO Santander Consumer Bank Österreich) sowie Andreas Mitischka (Finanzvorstand kPni Austria). Weiters ließen sich Isabel Zrost (GF Agentur DOHR GmbH), Bernhard Thurner (GF Sound.DNA) und Marcus Bednar (GF Elkatec Consult Engineering GmbH) das Opening nicht entgehen und Chris Gharibo (GF Sweet Brothers) freut sich sehr über die neuen Nachbarn im Donau Plex.

10 Vapiano Restaurants in ganz Wien „Mit der Eröffnung unseren neuen Restaurants im Donau Plex zählen wir bereits unser zehntes Restaurant in Wien und können nun auch den Norden mit köstlicher Pizza und Pasta versorgen“, so Zinggl.

Die Gäste erwartet vor Ort die gewohnt warme, offene Atmosphäre inklusive großer Eichenholztische sowie einer Lounge, die zum Plaudern und Austauschen anregen – und natürlich darf auch der 100-jährige Olivenbaum nicht fehlen. Besonders ist auch, dass VAPIANO nun auch für den Norden Take-Away und Delivery anbietet und man sich so für frische Pizza, Pasta und Salate nicht einmal vor die Tür bewegen muss.

Adresse: Wagramerstraße 79, 1220 Wien