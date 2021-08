Pizza Hawaii: "Rassistische" Bezeichnung kritisiert

Wer eine "Pizza Hawaii" bestellt, hat vermutlich noch selten daran gedacht, dass diese Bezeichnung problematisch sein könnte. Warum diese nun in den sozialen Medien als rassistisch kritisiert wird, erfahren Sie hier.

Essensbezeichnungen, die als rassistisch gelten

Pizza Hawaii? Lieber "Pizza mit Ananas" bestellen

So ziemlich jeder weiß, was sich hinter einer "Pizza Hawaii" verbirgt - nämlich eine Pizza, die nebst Tomaten und Käse auch mit Schinken und Ananas-Stücken belegt ist. In den Sozialen Medien wurde nun der Appell laut, anstatt einer "Pizza Hawaii" besser eine "Pizza mit Ananas" zu bestellen - warum, erfahren Sie in diesem Video.