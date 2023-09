Pistolero raubte Trafik in Wien-Liesing aus und flüchtete mit Tretroller: Hinweise erbeten

Am Donnerstag kam es zur Mittagszeit zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Trafik in Wien-Liesing. Auch ein Schuss fiel.

Am 21. September ereignete sich in Wien-Liesing ein Raubüberfall auf eine Trafik in der Erlaaer Straße. Ein bisher unbekannter Täter betrat gegen 12.00 Uhr die Trafik, in der sich zum Tatzeitpunkt nur eine Angestellte befand.