Pistolero löst Großeinsatz der Polizei auf Wiener Mariahilfer Straße aus

Großeinsatz der Polizei auf der Mariahilfer Straße in Wien. ©APA/ALEX HALADA

Am Sonntag rief ein Mann, der auf der Mariahilfer Straße in Wien mit einer Pistole in Richtung eines Büroeinganges zielte, die Polizei auf den Plan.

Am 11. Februar kam es auf der Mariahilfer Straße zu einem Großeinsatz der Wiener Polizei, da ein 21-Jähriger mit einer Faustfeuerwaffe in ein Büro gezielt und gegen die Fensterscheiben gespuckt haben soll.