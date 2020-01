Pisten-Check: So viel kostet ein Ski-Urlaub in Österreich

Österreich ist ein richtiges Wintersport-Land. Wo es sich wie und zu welchen Preisen gut carven lässt, erfahren Sie hier.

"Schifoan is' des Leiwandste, wos ma si nur vurstö'n ko”, lautet nicht nur der Refrain einer Austro-Pop-Hymne, es ist auch das Motto zahlreicher österreichischen Wintersportbegeisterten. checkfelix.com hat vier österreichische Skigebiete genauer unter die Lupe genommen: Sankt Anton am Arlberg, Serfaus, Obertauern und Bad Hofgastein. Die Daten zeigen, wie sich die Hotelpreise in den letzten beiden Wintersportsaisonen verändert haben, in welcher Region man heuer günstiger aussteigt und wo man ein größeres Budget einplanen muss.

Österreich als Wintersport-Land

”Wenn ich an Wintersport denke, fällt mir sofort Österreich ein: Skifahren macht glücklich und ist die schönste Sportart der Welt! Die frische Bergluft, die herrliche Aussicht, das Carven auf anspruchsvollen Skipisten - ein echter Genuss für jeden Sportfan. Außerdem bieten die österreichischen Skigebiete eine Vielzahl an Thermen, um nach einem langen Skitag zu entspannen. Ski- und Wellness-Fans können sich in dieser Saison besonders freuen: Wie unsere checkfelix Datenanalyse zeigt, verzeichnen die Hotels in der Skidestination Bad Hofgastein den größten Preisrückgang – bis zu 18 Prozent weniger als im Vorjahr. Skiurlaub in Österreich muss man einfach selbst erleben", so John-Lee Saez, der Regional Director bei checkfelix.com.