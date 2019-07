Piraten wollen Grüne entern: Kandidatur auf Bundesliste

Bei der Wahl der Bundeslistenplätze der Grünen finden sich auch Maria Chlastak und Janick Koder von der Piratenpartei als Kandidaten.

Nicht nur langjährige Grüne wollen am Samstag auf die Bundesliste ihrer Partei gewählt werden, mit Maria Chlastak und Janick Koder bewerben sich auch zwei Repräsentanten der Piratenpartei dafür. Beide wollen sich für digitale Grundrechte einsetzen, teilten sie am Dienstag per Aussendung mit.