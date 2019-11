pinstry macht jedes Produkt zum eigenen Social Network

Spielerisch Marken stärken: Das weltweit erste Contentmarketing-Tool, das Produkte in eigene Social-Media-Plattformen verwandelt, ist mit pinstry gestartet.

Startup, made in Austria: Die drei Gründer Raphael Remhof, Dominik Pühringer und Florian Schnitzhofer fingen als ihr Hobby Schnappschüsse von besonderen Momenten ein, die sie mit ihren Lieblingsprodukten hatten. Dann kam ihnen im September 2018 die Idee, diese „Brand Moments“ doch in einem Social Network zu vereinen, um sowohl die Kundenbindung als auch die Marke per se zu stärken. pinstry war geboren.