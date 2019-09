Pilz: "Mandatskauf" soll künftig strafbar werden

Geht es nach Peter Pilz, soll ein "Mandatskauf" künftig ein eigenes Strafdelikt werden. Anlass für die Forderung ist die bereits eingestellte Causa des ehemaligen FPÖ-Abgeordneten Schellenbacher.

JETZT-Spitzenkandidat Peter Pilz fordert die Einführung eines Strafdelikts des "Mandatskaufs". Anlass dafür ist ein schon Jahre zurück liegender und von der Justiz eingestellter Fall: Die FPÖ war verdächtigt worden, ein Nationalratsmandat an ukrainische Oligarchen "verkauft" zu haben, erinnerte Pilz am Montag in einer Pressekonferenz. Er will den Fall durch eine Anzeige noch einmal aufrollen.