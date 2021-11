Physiotherapie-Studium an FH Campus Wien berufsbegleitend möglich

Als erste österreichische Hochschule bietet die FH Campus Wien ab dem Sommersemester 2023 das Bachelorstudium Physiotherapie berufsbegleitend an.

Das neue berufsbegleitende Bachelorstudium Physiotherapie an der FH Campus Wien dauert acht Semester und umfasst die gleichen theoretischen und praktischen Lehrveranstaltungen sowie Praxislernphasen wie das sechssemestrige Vollzeit-Studium. Absolventen schließen mit dem Bachelor of Science in Health Studies (BSc) ab und erwerben ebenfalls die Berufsqualifikation zum Physiotherapeut.