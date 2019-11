Photovoltaik-Folien bringen Wiener U-Bahn-Station zum Leuchten

Als "Greener Linien" starten die Wiener Linien dieser Tage ein einzigartiges Pilotprojekt: Erstmalig installieren sie spezielle Photovoltaik-Folien auf dem Dach der U-Bahn-Station Ottakring.

Klebefolien als Kraftwerk: Die Wiener Linien testen derzeit neuartige Sonnenfolien zur Energiegewinnung. Sie sind fünfmal leichter als herkömmliche Photovoltaikanlagen und sollen Strom für den Betrieb von U-Bahn-Stationen - also für Rolltreppen, Aufzüge und Beleuchtung - liefern. Ausprobiert wird die Innovation nun einmal am Flachdach der U3-Station Ottakring.

Photovoltaik-Folien auf 360 Quadratmeter

Dort wurden die Folien in Zusammenarbeit mit der Wien Energie auf einer 360 Quadratmeter großen Fläche aufgebracht. So könnten jährlich rund 62.000 Kilowattstunden Sonnenstrom erzeugt werden, informierten die Wiener Linien am Donnerstag in einer Aussendung. Das bedeute eine CO2-Ersparnis von 21 Tonnen pro Jahr. In der Station Ottakring können damit rund 15 Prozent des Eigenbedarfs an Strom gedeckt werden, sagte eine Sprecherin auf APA-Nachfrage.