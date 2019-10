3.500 Photovoltaik-Paneele wurden am Dach des Donau Zentrums montiert.

3.500 Photovoltaik-Paneele wurden am Dach des Donau Zentrums montiert. ©MA20/Kromus

Photovoltaik-Anlage auf Wiener Donau Zentrum in Betrieb

Am Dienstag wurde Wiens größte Photovoltaik-Anlage mit einer Gesamtfläche von rund 6.500 Quadratmetern am Donau Zentrum offiziell in Betrieb genommen.

Sauberer Sonnenstrom direkt vom Dach: Mit der Inbetriebnahme der neuen Photovoltaikanlage setzt Wiens größtes Einkaufszentrum einen weiteren Meilenstein in Sachen Klima- und Umweltschutz.

3.500 Photovoltaik-Paneele am Donau Zentrum montiert

In den vergangenen beiden Monaten hat die Firma ENGIE im Auftrag des Donau Zentrums rund 3.500 hochmoderne Photovoltaikpaneele mit einer Gesamtfläche von rund 6.500 Quadratmeter montiert.

Das entspricht in etwa der Größe eines Fußballfeldes und macht die Anlage am Dach des Donau Zentrums zur größten Anlage auf einem Gebäudedach im gesamten Wiener Stadtgebiet.

Wiener Einkaufszentrum setzt Zeichen für Klimaschutz

Die neue PV-Anlage, gefördert aus Mitteln des Ökostromfonds für Wien, erreicht eine Nennleistung von rund 1.000 kWp (Kilowatt-Peak) und wird jährlich rund eine Million Kilowattstunden sauberen Strom erzeugen. Das entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von etwa 250 österreichischen Privathaushalten. Dank dieser sauberen Stromproduktion erreicht das Donau Zentrum eine CO2-Einsparung von rund 270 Tonnen pro Jahr.

Die ersten Schritte in Sachen Klima- und Umweltschutz unternahm das Donau Zentrum bereits im Jahr 2014. Damals wurde auf dem Dach eine Photovoltaik-Anlage errichtet, die nach wie vor in Betrieb ist und pro Jahr rund 170.000 Kilowattstunden sauberen Strom erzeugt.

Darüber hinaus setzt das Donau Zentrum auf verschiedenste Umweltschutzmaßnahmen wie etwa intelligente Lüftungsanlagen zur Wärmerückgewinnung oder den Betrieb einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung.