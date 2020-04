Phase 2 der Coronakrise: Rasche Tests angekündigt

Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober ist die Phase 2, die kontrollierte Öffnung der Gesellschaft die schwierigste Phase während der Coronakrise. Schnelle Tests sollen noch Infizierte schnell ausfindig machen.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat am Mittwoch für die sogenannte Phase 2 der Coronakrise in Österreich zielorientierte Testungen und eine schnellere Auswertung der Ergebnisse angekündigt. Die Zeit der "kontrollierten Öffnung" sei die schwierigste Phase im Kampf gegen das Virus, betonte er in einer Aussendung. Insgesamt sprach Anschober von einer Strategie mit drei Schwerpunkten.