Pfusch wird 2021 wohl nicht weiter wachsen

Das im Vorjahr wegen der Coronakrise stark gestiegene Schwarzarbeits-Volumen in Österreich dürfte heuer kaum noch weiter wachsen.

Nach mehr als 12 Prozent im Jahr 2020 wird der Pfusch 2021 nur um rund ein Prozent zulegen, nimmt der Linzer Ökonom Friedrich Schneider an. Weil die Wirtschaftsleistung Österreichs etwas stärker zulegen dürfte, wird der Anteil der Schwarzarbeit am BIP unter 7 Prozent sinken. Das ist der geringste Anteil in der EU.