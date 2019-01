Pflichtschul-Elternvertreter sehen Einführung von Herbstferien kritisch

Zur Debatte um die Herbstferien äußern sich Pflichtschul-Elternvertreter kritisch über die Pläne und fordern Belege für eine pädagogische Sinnhaftigkeit.

“Nach wie vor kritisch” sieht man die geplante Einführung von Herbstferien für Schüler beim Verband der Elternvereine an öffentlichen Pflichtschulen. Dabei müssten alle “sozialen und pädagogischen Auswirkungen” beachtet werden, so der Dachverband am Dienstag in einer Aussendung.