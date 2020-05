Pflichtpraktika können wegen Coronakrise entfallen

Wie in einem Erlass des Bildungsministeriums festgehalten wurde, können Pflichtkraktika an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) aufgrund mangelnder Plätze wegen der Coronakrise auch entfallen.

Pflichtpraktikum wegen Coronakrise eventuell nicht möglich

Im Schulunterrichtsgesetz sind die Voraussetzungen für die Absolvierung ("Zurücklegung") der Pflichtpraktika festgehalten. Unter anderem heißt es dort: "Ist dem Schüler die Zurücklegung des Pflichtpraktikums oder Praktikums in der vorgeschriebenen Zeit ohne sein Verschulden nicht möglich, so hat er dieses während der schulfreien Zeit des folgenden Schuljahres zurückzulegen." Ganz entfällt die Praktikumspflicht, wenn er glaubhaft macht, "dass er ein vorgeschriebenes Pflichtpraktikum oder Praktikum nicht zurücklegen kann, weil keine derartige Praxismöglichkeit bestand, oder er nachweist, dass er an der Zurücklegung aus unvorhersehbaren oder unabwendbaren Gründen verhindert war".