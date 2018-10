Pflegereform: SPÖ fordert Anhebung des Pflegegeldes

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kündigte eine Pflegereform an. Die SPÖ steht für Gespräche bereit.

Die SPÖ bietet der Regierung die Mitarbeit bei der von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bis Jahresende angekündigten Pflegereform an. Man stehe für “konstruktive Gespräche” bereit, so Sozialsprecher Josef Muchitsch in einer Aussendung am Sonntag. Als erste konkrete Maßnahme plädiert er dafür, die Anhebung des Pflegegeldes von 2020 auf 2019 vorzuziehen.