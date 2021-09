Pflegeleichte Zimmerpflanzen: Diese zehn sind nicht umzubringen

So mancher wünscht sich prachtvolles Grün in den eigenen vier Wänden - scheitert jedoch daran, nicht gerade mit einem "grünen Daumen" ausgestattet zu sein. Die gute Nachricht: Es gibt Zimmerpflanzen, die so gut wie alles verzeihen.

Ist man eher mit einem "schwarzen" als mit einem grünen Daumen gesegnet, hat also so gar kein Händchen für die vielfältigen Ansprüche, die Zimmerpflanzen an ihre Betreuungspersonen stellen, ist der Frust groß - doch guter Rat nicht teuer. Es gibt Pflanzen, die es auch verzeihen, wenn man das Gießen öfter vergisst und man nicht gerade ein lichtdurchflutetes Loft bewohnt.

Zimmerpflanzen-Boom in der Corona-Krise

In der Corona-Zeit verzeichneten Gartencenter einen Umsatzanstieg von 15%. Die meisten von uns waren gezwungen, deutlich mehr Zeit zuhause zu verbringen und wollten es sich dort so gemütlich wie möglich machen. Zimmerpflanzen sind dafür ideal, verschönern sie doch Räume nicht nur optisch, sondern tragen auch messbar zur Verbesserung des Raumklimas bei.

Welche Grünpflanzen besonders beliebt und noch dazu pflegeleicht sind, hat das Haus- und Garten-Portal Heimwerker.de anhand von Online-Suchanfragen ausgewertet.

Pflegeleichte Zimmerpflanzen, die auch ohne grünen Daumen gedeihen

Auf Platz 1: Die Monstera

Die auch Fensterblatt genannte Grünpflanze stammt aus Südamerika und gehört zur Gattung der Aronstabgewächse. In der letzten Zeit sieht man sie immer häufiger auf einschlägigen Social-Media-Kanälen als hippe Zimmerpflanze oder auch als Muster im Design-Bereich, sodass es kaum wundert, dass sie ihr leicht angestaubtes Image als Staubfänger im Büro abstreifen konnte und nun mit 391.630 monatlichen Suchanfragen im Netz glänzen kann.

Die “klassische” Version hat die typischen langen Einschnitte im Blatt. Ebenso hübsch: Die auch als “Lochpflanze” bezeichnete Monstera der Variante “Monkey Leaf”. Die Pflanze sollte an einem hellen Standort, aber unbedingt ohne direkte Sonneneinstrahlung gehalten werden. Das Pflanzsubstrat sollte stets leicht feucht sein, doch Staunässe ist zu vermeiden.



Auf Platz 2: Der Drachenbaum

Die Arten der Gattung Dracaena bringen es auf 129.180 Online-Suchanfragen pro Monat. Die Pflanzen mögen es hell, aber nicht vollsonnig und sollten warm stehen, auch im Winter nie unter 15 Grad. Ausnahme ist der Kanarische Drachenbaum: Der kann im Sommer wind- und regengeschützt draußen stehen und verträgt im Winter Temperaturen bis 10 Grad.



Was das Gießen betrifft, sollten die Pflanzen möglichst nie trocken stehen, da sich sonst schnell die Blattspitzen verfärben. Vor allem bei geringer Luftfeuchtigkeit freuen sich diese Pflanzen, wie so viele Tropengewächse, über ein Ansprühen mit der Blumenspritze.



Auf Platz 3: Die Efeutute

Die dekorative Hängepflanze mit den herzförmigen Blättern schafft es mit 110.620 Suchanfragen auf den dritten Platz. Die Efeutute ist äußerst genügsam und braucht nur hin und wieder etwas Wasser. Auch mit Trockenperioden und wenig Licht kommt sie gut zurecht. Wer sich aber mehr helle Flecken auf den Blättern wünscht, sollte die Pflanze heller stellen, jedoch nicht ins pralle Sonnenlicht.



Auf Platz 4: Die Glücksfeder

105.100 Online-Suchanfragen

die Pflanze ist quasi unkaputtbar, erträgt Trockenphasen und die meisten Standorte und somit die ideale Einsteiger-Pflanze

verzichten Sie nur auf direkte Sonneneinstrahlung und übergießen Sie die Pflanze auf keinen Fall – Staunässe verträgt sie z.B. gar nicht

Auf Platz 5: Die Yucca-Palme

104.720 Online-Suchanfragen

der eigentliche Name ist “Riesen-Palmlilie”

die Pflanze sollte eher selten, aber dafür durchdringend gegossen werden, im Sommer etwa einmal wöchentlich, im Winter nur einmal pro Monat

Das sind die Top Ten der anspruchslosen Zimmerpflanzen

Das sind die Top Ten der anspruchslosen Zimmerpflanzen

