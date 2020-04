Pflegekräfte fordern mehr Tests und Schutzbekleidung

Caritas, Diakonie, Hilfswerk und Volkshilfe richteten einen Hilferuf an Bund und Länder: Ihrem Pflegepersonal fehle es nach wie vor an Schutzbekleidung. Auch sollten

Die großen Träger von Pflege-Einrichtungen - Caritas, Diakonie, Hilfswerk und Volkshilfe - haben sich am Donnerstag mit einem Hilferuf an Bund und Länder gewandt: "Unser Pflegepersonal hat nach wie vor nicht ausreichend Schutzbekleidung zur Verfügung. Wir appellieren, Pflege und Betreuung bei der Ausstattung mit Schutzbekleidung prioritär zu behandeln."

Tests sollen Ausbreitung in Pflegeheimen vermeiden

"Bleibt eine Infektion unerkannt, ist zu befürchten, dass sich rasch 50 bis 80 Prozent der Bewohner in einer Pflegeeinrichtung infizieren", so Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin von Hilfswerk Österreich. So müssten etwa Personen, die vom Krankenhaus zurück ins Pflegeheim kommen, unbedingt vorher getestet werden.

Die Organisationen verwiesen darauf, dass die Maßnahmen in ihrem Bereich wesentlich dafür seien, dass das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Das Risiko, ein Krankenhausbett oder eine Intensivbehandlung zu brauchen, ist bei alten pflegebedürftigen Personen 100 bis 1.000 Mal höher als bei jungen, gesunden Personen. In Österreich werden 95.000 Menschen in Pflegeheimen versorgt, 153.000 nehmen mobile Dienste und 25.000 24-Stunden-Betreuung in Anspruch.