Pflegeheime in NÖ lockern Besucherregeln

Pflegeheim-Bewohner in Niederösterreich können künftig vier Besuche zu je zwei Personen pro Woche erhalten. Diese müssen jedoch weiterhin vorher angemeldet werden und es wird ein negativer Test verlangt.

In den niederösterreichischen Pflege- und Betreuungszentren stehen Lockerungen bei den Besucherregelungen an. Ab Montag soll es den Bewohnerinnen und Bewohnern möglich sein, vier Besuche zu je zwei Personen pro Woche zu erhalten, teilte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) am Samstag mit.