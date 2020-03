Pflegeberufe fordern mehr Schutzausrüstung

Die Gewerkschaft verlangt in der Corona-Krise ausreichend Desinfektionsmittel, Handschuhe und Masken für Pflegepersonal. Gerade sie sind häufig mit Risikogruppen in Kontakt.

Kontakt mit Risikogruppen

Beschäftigte im Pflege- und Sozialbereich seien in besonderem Maße intensivem Kontakt mit Menschen ausgesetzt, oft gerade mit Risikogruppen. Hier brauche es schnellstmöglich einen erhöhten Infektionsschutz, meinte Teiber am Sonntag in einer Aussendung. Gleichzeitig appellierte sie auch an die Arbeitgeber, Ausnahmebestimmungen bei der Arbeitszeit möglichst wenig und mit großem Fingerspitzengefühl einzusetzen, damit die Beschäftigten nicht aufgrund von Erschöpfung vermehrt krank werden.