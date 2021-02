Pflege: AMS Wien startet Programm für Schulungen

Das AMS Wien startet ein fünfwöchiges Screening für 500 Arbeitslose, die sich für Pflegeberufe umschulen lassen wollen. Dabei können sie herausfinden, ob ein solcher Job überhaupt passt.

Unterstützt von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat das Wiener Arbeitsmarktservice (AMS) am Donnerstag seine Pflege-, Gesundheits- und Sozialschwerpunkte im Rahmen vorgestellt, teils unterstützt durch die Corona -Joboffensive der Bundesregierung. Ab April können 500 arbeitslos vorgemerkte Personen in Wien ein fünfwöchiges Pflegescreening starten. Sie können dabei herausfinden, ob ein solcher Job für sie überhaupt passt.

Online-Selbsteinschätzung und Übungen

Petra Draxl, Geschäftsführerin des AMS Wien, führte aus, dass man die Berufe von der Pflegeassistenz bis zum diplomierten Personal in einer Wiener Implacementstiftung zusammenfasse. Circa 4.400 Einstiege in die Ausbildungen sind hier für den Zeitraum April 2021 bis 2024 vorgesehen. Wie schon zuletzt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erinnerte sie an den geplanten Ausbildungszuschuss in Höhe von 400 Euro monatlich.