Pflanzenwand ziert "Haus des Meeres" in Wien

Das "Haus des Meeres" in Wien ist um eine Attraktion reicher. Eine Fassade des früheren Flakturms ziert nun eine überdimensionale Pflanzenwand.

Hängende Gärten: Pflanzenwand am Wiener "Haus des Meeres"

Die vertikale Vegetation erstreckt sich über 35 Meter in die Höhe. Für die Begrünung wurden Hunderte Metallwannen mit einer Gesamtlänge von 1.600 Metern an die - in Richtung Schadekgasse blickende - Betonmauer des Kriegsrelikts montiert. Damit das Grün nicht irgendwann zu einem Braun wird, wie kürzlich an der Fassade der MA 48 geschehen, werde die automatische Bewässerungsanlage täglich überprüft, sagte Geschäftsführer Hans Köppen am Donnerstag bei der Eröffnung.