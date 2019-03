Pfefferspray-Einsatz nach Streit in Wien-Simmering

Nachdem ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma am Donnerstag zwei Cannabis rauchende Männer der Polizei meldete, suchte einer der Beschuldigten Streit.

Ein 23-jähriger Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma beobachtete am 28. Februar gegen 15.00 Uhr zwei Personen in der Guglgasse in Wien-Simmering beim Konsum von Cannabis und alarmierte die Polizei.