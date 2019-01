Pfefferspray-Einsatz: Hunde attackierten Beamte in Wien-Hernals

Am Sonntag wurde die Polizei zu einer Wohnung in der Kastnergasse gerufen. Nachdem eine Frau aus der Wohnung gebracht wurde, mussten auch noch zwei Hunde beruhigt werden.

Wien-Hernals: Hunde attackieren Beamte

In der Wohnung waren auch zwei Hunde, die mit der Situation offensichtlich überfordert waren. Sie begannen zu bellen und näherten sich den Polizisten. Ein Tier versuchte schließlich einen Beamten am Bein zu beißen. Daraufhin musste ein Pfefferspray eingesetzt werden. Die Hunde ließen in Folge von den Beamten ab, wurden im Badezimmer gesichert und beruhigt.