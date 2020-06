Pfand-Ranking: In diesen Wiener Bezirken wird am meisten verpfändet

In welchen Wiener Bezirken während der Corona-Krise die meisten Dinge zu Geld gemacht werden, zeigt eine neue Auswertung von 2.000 Transaktionen.

Eine aktuelle Studie des Startups cashy.at hat herausgefunden, in welchen Wiener Bezirken während der Corona-Krise die meisten Dinge zu Geld gemacht werden. Ausgangsbasis waren 2.000 Transaktionen, die in Wien während der Corona-Krise durchgeführt wurden.

Die Studie zeigt, in welchen Bezirken, im Verhältnis zur Anzahl der Einwohner, am häufigsten Gegenstände versetzt bzw. verkauft wurden.

Wiener Innenstadt liegt im Pfand-Ranking vorne

Wer glaubt, in tendenziell einkommensschwachen Bezirken würde am häufigsten etwas belehnt, der irrt. Ausgerechnet im noblen 1. Bezirk werden - im Verhältnis zur Einwohnerzahl - Wertgegenstände am häufigsten "versilbert".