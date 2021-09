Petersplatz in Wiener City wird zur Begegnungszone

Der Wiener Petersplatz in der Innenstadt wird klimafit gemacht. Die Neugestaltung umfasst eine Verkehrsberuhigung sowie die Schaffung eines begrünten Raumes.

Der Wiener Petersplatz wird umgestaltet. Die unweit des Grabens gelegene kleine Verkehrsfläche in der City wird neu gepflastert und begrünt. Der Autoverkehr wird nicht verbannt, der Platz mutiert jedoch zur Begegnungszone. Lediglich die einmündende Freisingergasse wird auf einem kleineren Abschnitt zur Fußgängerzone. Die entsprechenden Pläne wurden heute, Mittwoch, von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und Innenstadt-Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) präsentiert.

Der Petersplatz wird - so wie sein Namensvetter in Rom - von der Peterskirche dominiert. Diese wurde im frühen 18. Jahrhundert nach Plänen von Lukas von Hildebrandt erbaut. Die Dimensionen des Platzes sind mit dem römischen Pendant eher nicht zu vergleichen: Die nun zur Umgestaltung in Wien anstehende Fläche beträgt gerade einmal 7.400 Quadratmeter.