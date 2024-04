Peschorn-Kritik an Sanierungsplan für Signa

Der Sanierungsplan für die bankrotte Signa-Gruppe des ehemaligen Tiroler Milliardärs René Benko wird von der österreichischen Finanzprokuratur als falscher Weg angesehen.

Die in Aussicht gestellte Rückzahlungsrate von 30 Prozent an die Signa-Gläubiger sei nur dann realisierbar, wenn es zu einer "deutlichen Erholung" auf dem Immobilienmarkt komme, erklärte der Leiter der Behörde, Wolfgang Peschorn, gegenüber dem Verband der internationalen Presse in Wien.