Signa-Gläubigersitzung: Republik will Sanierungsplänen nicht zustimmen

Wenn die Gläubiger der Immobilienunternehmen Signa Prime und Signa Development am Handelsgericht Wien über die Sanierungspläne abstimmen, will Wolfgang Peschorn, der als Präsident der Finanzprokuratur die Interessen Österreichs vertritt, die Plänen ablehnen.

Die präsentierten Pläne zur Sanierung zielen darauf ab, durch den Verkauf des Signa-Eigentums in einem Treuhandverfahren höhere Gewinne zu erlangen, als dies bei einer Insolvenz der Fall wäre.

Signa droht Insolvenzverfahren bei Ablehnung von Sanierungsplänen

Die für einen gestreckten Verkauf erforderliche Liquidität "ist derzeit nicht in Sicht", erklärte Wolfgang Peschorn heute (Montag) im Ö1-"Morgenjournal". Selbst bei einer Zustimmung zum Sanierungsplan wäre ein Verkauf unter Druck notwendig. "Nur über den Verkauf kann sich das Unternehmen über Wasser halten in den nächsten Wochen."

Sollten die Sanierungsplänen nicht Zustimmung finden, ist statt eines Sanierungsprozesses in Eigenregie ein Insolvenzverfahren vorgesehen. In beiden Fällen ist zu erwarten, dass von den Firmen auf lange Sicht nicht viel bestehen bleibt, sämtliche Immobilien und Vorhaben sind zum Verkauf vorgesehen.

Vertreter von Republik hofft auf Ermittlungen nach Signa-Insolvenz

Peschorn kritisierte neuerlich die Intransparenz der Signa-Firmengruppe. Ein Konkurs würde "auf alle Fälle" mehr Klarheit bringen. Es könnte etwa Geld aus den Unternehmen herausgenommen und dann wieder in neue Projekte investiert worden sein, vermutet er. Es könnte jetzt also ein Investor auftreten, "der mit dem Geld, das ehemals einmal in den Unternehmungen war, nun als Gläubiger auftritt".