Personalmangel: Wiener KH Nord schließt zwei OP-Säle

Wegen Personalmangels mussten im Wiener Krankenhaus Nord zwei OP-Säle gesperrt werden. Dafür soll in anderen Sälen länger operiert werden, das Personal entsprechend eingeteilt werden, heißt es vom KAV.

Genau 90 Diplompflegekräfte wechselten zur Eröffnung des KH Nord in Wien-Floridsdorf in das Krankenhaus Nord, sechs davon seien wieder weggegangen. Der Großbetrieb habe sie, die zuvor nur in kleineren Spitälern gearbeitet haben, überfordert, heißt es von Seiten des KAV.

KH Nord: Ärzte und Personal fehlen

Doch nicht nur bei den Pflegekräften ist Not am Mann, auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie werden noch drei Ärzte gesucht. In der zentralen Notaufnahme kommt es ebenfalls zu Engpässen.