Permanente Antigen-Teststation im VAZ St. Pölten eingerichtet

Im VAZ St. Pölten öffnet am 27. Jänner eine permanente Corona-Teststation ihre Pforten, wo kostenlose Antigentests durchgeführt werden.

Personen ab sechs Jahren mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Landeshauptstadt können dort an jeweils vier Tagen pro Woche kostenlose Antigentests durchführen lassen, teilte das Rathaus am Donnerstag mit. Anmeldungen sind unter www.testung.at möglich.