Per europäischem Haftbefehl gesucht: Wiener Polizisten stießen zufällig auf Flüchtigen

In Wien-Donaustadt bemerkten Polizisten am Dienstag ein Auto ohne aufrechte Zulassung. Als sie den Fahrer anhalten wollte, flüchtete dieser. Wie sich herausstellte, wurde der Mann mittel europäischem Haftbefehl gesucht.

Zu dem Vorfall kam es gegen 7.30 Uhr in der Wagramer Straße. Als die Polizisten den Lenker zur Anhaltung aufforderten, sprang dieser an einer Kreuzung aus dem Fahrzeug und versuchte zu Fuß zu flüchten. Die Beamten konnten den Flüchtenden einholen und festnehmen. Wie sich herausstellte, wurde der Mann wegen einer offenen Haftstrafe mittels europäischen Haftbefehls von der kroatischen Justiz gesucht. Der 45-jährige serbische Staatsangehörige wurde in eine Justizanstalt gebracht.