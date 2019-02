Pensionistin in NÖ getötet: Spurensicherung abgeschlossen

Nachdem eine 64-Jährige Ende Jänner in Niederösterreich getötet wurde, konnte nun die Spurensicherung abgeschlossen werden.

Nach dem Ende Jänner in Ebergassing (Bezirk Bruck a.d. Leitha) entdeckten Gewaltverbrechen an einer 64 Jahre alten Frau haben die Ermittler die Spurensicherung in der Wohnung der Frau abgeschlossen. “Wir müssen die Spuren jetzt kriminaltechnisch auswerten”, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag einen Bericht des ORF Niederösterreich.