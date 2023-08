Pensionen sollen kommendes Jahr um 9,7 Prozent steigen

Die Pensionen sollen 2024 um etwa 9,7 Prozent steigen. Auch Familien- und Sozialleistungen sollen erhöht werden.

Pensionen werden Jahresinflationsrate angepasst

Rauch kündigt Gespräche zu Pensionen an

Zur Erhöhung der Pensionen werde es in den kommenden Wochen noch Gespräche in der Regierung geben, kündigte Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) am Freitag an. Die Kosten für eine Erhöhung um den gesetzlichen Anpassungsfaktor von 9,7 Prozent werden nach Berechnungen des Sozialministeriums rund 5,3 Milliarden Euro betragen (ohne Beamtenpensionen). Finanzminister Magnus Brunner stellte am Freitag klar: "Wie auch bereits von Bundeskanzler Karl Nehammer kommuniziert, wird es eine Pensionserhöhung um den gesetzlichen Anpassungswert geben. Diese Erhöhung sorgt dafür, dass gerade den Bezieherinnen und Beziehern niedriger Pensionen die Last der Teuerung abgefedert wird. Die Details, wie eine mögliche Begrenzung für besondere hohe Pensionen, werden in den nächsten Wochen verhandelt".