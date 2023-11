Penicillin-Produktion: Nehammer sieht "Aufwachen der EU"

Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP hat angesichts des Erhalts des einzigen Penicillin-Produktionsstandortes Europas beim Generika-Hersteller Sandoz in der Gemeinde Kundl in Tirol (Bezirk Kufstein) von einem "Aufwachen der EU" gesprochen.

Diese habe aus der " Corona-Krise " und den damals vorhandenen "Lieferengpässen" gelernt, sagte er am Donnerstag im Rahmen eines Sandoz-Besuchs, bei dem er auch die neue Penicillin-Produktionsanlage besichtigt hatte.

Penicillin-Produktion in Europa: Nehammer sieht "Aufwachen der EU"

Es sei hier in einem "Schulterschluss" gelungen, "den Produktionsstandort nicht nur zu halten, sondern sogar zu erweitern", erklärte der Bundeskanzler. Das sei etwa durch ein Fördersystem möglich geworden, bei dem die türkis-grüne Bundesregierung und die Europäischen Union in einem "vertrauensvollen Miteinander" agiert hätten. Die Europäische Kommission hatte bereits im Jahr 2020 im Umfeld der Corona-Pandemie einer Finanzspritze der Bundesregierung für Sandoz zugestimmt. Heuer flossen schließlich 45 Mio. Euro in die neue Produktionsanlage.