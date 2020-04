Pendlerpauschale soll auch bei Home Office gelten

Laut ÖVP-Klubobmann Wöginger soll auch während der aktuellen Home Office-Zeit die Pendlerpauschale gelten.

Das Pendlerpauschale soll laut ÖVP-Klubobmann und ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger auch für die Zeit des Teleworkings oder einer Dienstverhinderung gelten. Außerdem will Wöginger Corona-Prämien für Betriebe, den Öffentlichen Dienst und auch Polizisten bis zu 3.000 Euro steuerfrei stellen, wie er am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte.