PCR-Testpflicht bei Rückreise aus Spanien, Niederlande und Zypern

Die Regierung führt nun verpflichtende PCR-Tests für Reiserückkehrer aus Spanien, den Niederlanden und Zypern ein.

Das gab Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Rande eine Pressetermins am Samstag in Wels bekannt. Die Testpflicht gelte vorerst nur für Heimkehrer, die via Direktflug aus Spanien, Zypern oder den Niederlanden einreisen und nicht entweder vollimmunisiert sind oder einen negativen PCR-Test vorweisen können.