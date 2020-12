PCR-Test für zu Hause mit Ergebnis noch am selben Tag

Das Labor Trinicum diagnostics in Wien bietet einen PCR-Selbsttest für zu Hause. Mit Abholung durch einen Botendienst in Wien und Umgebung soll das Ergebnis noch am selben Tag feststehen.

Einen neuen Covid-19 PCR Test für zu Hause mit eigenem Botendienst bietet das Covid-19 City Test Center Trinicum diagnostics für Wien und Umgebung (im Umkreis von zehn Kilometern). Die Vorteile: Größtmögliche Sicherheit in kurzer Zeit. Ein Antigen-Test liefert ein Ergebnis zwar noch schneller, ist aber bei weitem nicht so sicher. Wer etwa Kontakt mit einer Corona-infizierten Person hatte, aber keine K1-Kontaktperson ist und keine Symptome zeigt, muss für eine schnelle Absicherung nicht das Haus verlassen. Denn eine Testung für die Gesundheitsbehörde geschieht in so einem Fall nicht.

Und: Wer seinen Test in der Früh (wochentags) abholen lässt, erhält sein Labor-Ergebnis noch am selben Abend oder spätestens in der Nacht desselben Tages. So einfach funktioniert es: Das Testkit online bestellen, bei Bedarf den Test anhand der Video-Anleitung durchführen, mit dem Boten abschicken und am Abend das Ergebnis per E-Mail zugestellt bekommen.

Testergebnis nach wenigen Stunden

Dr. Günther Malek, Leiter von Trinicum diagnostics, zum PCR-Selbsttest für zu Hause: „Obwohl mit Antigen-Schnelltests das Ergebnis innerhalb weniger Minuten vorliegt, ist und bleibt ein PCR-Test die sicherste Variante. Mit unserem PCR-Selbsttest für zu Hause bekommt man sehr rasche Ergebnisse und vor allem Gewissheit – und zwar mit maximaler Sicherheit.“

Wenn der Test werktags bis 11.30 Uhr und Wochenende oder an Feiertagen bis 12.30 Uhr bei Trinicum diagnostics eintrifft, gibt es das Testergebnis bis zum Abend oder spätestens in der Nacht. Kommt der Test später, liegt das Ergebnis spätestens am nächsten Tag vor. „Wir arbeiten mit mehreren Laboren intensiv zusammen und können so rasche und sichere Testergebnisse garantieren“, sagt Dr. Günther Malek.