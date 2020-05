Am Montag wurden 70 PCR-Tests am Flughafen Wien durchgeführt.

PCR-Test am Flughafen Wien: 70 Testungen am ersten Tag

Die am Flughafen Wien angeboteten PCR-Tests stießen bereits am ersten Tag auf großes Interesse. Etwa 70 Testungen seien am ersten Tag durchgeführt worden, teilte Airport-Sprecher Peter Kleemann auf APA-Anfrage mit.

Etwa die selbe Zahl wurde auch für den Dienstag erwartet.

PCR-Tests am Flughafen Wien: Vorwiegend Reisende ließen sich testen

Es seien vorwiegend Reisende gewesen, die das Labor im Erdgeschoß des Office Park 3 aufgesucht hätten, sagte Kleemann. Er sprach von Ankommenden wie Abfliegenden. "Das Service funktioniert klaglos und stößt nicht nur auf Bedarf, sondern ist auch ein Beitrag zur Sicherheit."

PCR-Tests stehen nicht nur Passagieren, sondern allen Interessierten offen. Terminvereinbarungen erfolgen direkt bei der Confidence DNA Analysen GmbH per Telefon (01/368 45 54) oder via E-Mail (office@confidence.at). Im Labor wird ein Rachenabstrich durchgeführt. Für diese private Dienstleistung verrechnet die Einrichtung einen Betrag von 190 Euro.