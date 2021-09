PAZ Rossauer Lände: Häftling verprügelte Polizisten in Haftraum

Ein Häftling soll am Sonntag im Polizeianhaltezentrum Rossauer Lände mehrere Beamte attackiert haben. Die WEGA wurde hinzugezogen.

Weil er der Aufforderung nicht nachgekommen war, nach dem Essen sein Besteck aus der Zelle zu reichen, ging ein Polizist in den Haftraum, um es zu holen und wurde dabei mit Faustschlägen attackiert. Ein weiterer Beamter setzte daraufhin Pfefferspray ein, hieß es in einer Polizeiaussendung. Der 24-Jährige soll nun in die Justizanstalt Josefstadt überstellt werden.