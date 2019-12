Pavarotti - Kritik und Trailer zum Film

Ein Boot gleitet auf dem Amazonas, aus dem Off kommt eine Stimme und erzählt vom ungewöhnlichen Ziel des berühmtesten Mannes auf diesem Schiffchen, Luciano Pavarotti.

Das Interessanteste an Ron Howards Dokumentarfilm "Pavarotti" ist nicht die Feier des berühmten Sängers, sondern die Geschichte, wie dieser Tenor sein Handwerk in den Mainstream brachte. In einem Design mit drei Akten erzählt Howard vom Leben des Opernstars Luciano Pavarotti, von seinen bescheidenen Anfängen zu dem fast gottähnlichen Status, den er in der Opernwelt erlangte. Ab Freitag im Kino.

Pavarotti - Kurzinhalt zum Film

Der Film beginnt mit einem seltenen Video des Maestro, als er im Teatro Amazonas ankommt, dem winzigen Opernhaus in dem der italienische Tenor Enrico Caruso vor fast einem Jahrhundert gesungen und das auch als Inspiration für Werner Herzogs "Fitzcarraldo" gedient hat. Pavarotti ist in den Ferien dort, aber er kann es nicht lassen, die Bühne zu betreten. Die Handkameraarbeit der Flötistin Andrea Griminelli verrät die Intimität des Augenblicks, der nur von wenigen miterlebt wird, und doch liefert Pavarotti die gleiche Leistung, die er einem großen Stadionpublikum bieten würde.

Ein anderes Stück Filmmaterial liefert dann den Rahmen für den Film. In einem Videointerview wird Pavarotti gefragt, wie er hoffe, in hundert Jahren in Erinnerung zu bleiben. Pavarotti hofft, dass er als Sänger in Erinnerung bleibt, der "den Menschen die Oper gebracht hat". Auf die Frage, wie sich die Menschen an den Mann Pavarotti erinnern sollen, blickt er nachdenklich in die Ferne.

Um diese Frage zu beantworten, spult US-Regisseur Ron Howard ("The Beatles: Eight Days a Week") zurück und beginnt mit Pavarottis Kindheit in Modena, Italien. Als junger Mann lernte er das Singen von seinem Vater, einem Bäcker und Hobbysänger. Aber es war seine Mutter, die ihn ermutigte, weiter zu singen, als ihr Sohn versucht war, seine Leidenschaft aufzugeben, um zu unterrichten. Wir sehen, wie er 1961 in "La Boheme" sein Debüt feiert, sich dann in seine erste Frau Adua Veroni verliebt und in weniger als fünf Jahren drei Töchter bekommt.

Pavarotti - Die Kritik

Adua und diese Töchter helfen dabei, die ersten Meilensteine zu erzählen, die Pavarotti gesetzt hat. So trat er 1963 im Londoner Covent Garden auf, traf 1968 seinen langjährigen Manager Herbert Breslin, debütierte 1968 an der New Yorker Oper und begab sich auf Tourneen durch abgelegene Gegenden im amerikanischen mittleren Westen. Auf dem Weg dorthin beleuchten Interviews mit anderen Künstlern wie Zubin Mehta und Placido Domingo, was den Tenor so einzigartig machte und warum Pavarotti als "König des hohen C" bekannt wurde. Wir sehen auch spätere Ereignisse in Pavarottis Leben, wie seine Drei-Tenöre-Tour in den 1990er Jahren und seine enge Freundschaft mit Prinzessin Diana.

Howard ist feinfühlig genug, um diese Momente mit einigen Einblicken in Pavarottis Leben in Einklang zu bringen, die seine Unsicherheit und Untreue zeigen. Es ist kein Versuch, Pavarotti von seinem Podest zu stoßen, sondern eine Möglichkeit, das Publikum daran zu erinnern, dass selbst diejenigen, die übermenschliche Fähigkeiten zu haben scheinen, auch nur Menschen sind.

Am spannendsten ist, wie Howard untersucht, wie der Sänger die Art und Weise verändert hat, wie Opern verkauft wurden und die Branche insgesamt revolutioniert hat. Zum Zeitpunkt seines Todes im Jahr 2007 hatte Pavarotti mehr als 100 Millionen Alben verkauft. Zunächst sang er Verdi- und Puccini-Arien in Opernhäusern; später sang er sie im Fernsehen und in ausgebuchten Stadien und nahm kitschige Crossover-Singles mit Celine Dion und U2-Frontman Bono auf.

Während das Innenleben des Maestros am Ende dieses relativ unkomplizierten Films ein Rätsel bleibt, das sich unter seinem riesigen Grinsen verbirgt, bietet "Pavarotti" reichlich Möglichkeiten, seine Stimme zu bewundern, die der Tenor liebevoll als "Primadonna meines Körpers" bezeichnete. Letztendlich hat Ron Howard kein Interesse am persönlichen Leben des Sängers. Wenn uns sein Film irgendetwas über diesen außergewöhnlichen Mann erzählt, dann dass er den Menschen wirklich die Oper gebracht hat.

In der Dokumentation zeigt Regisseur Ron Howard ("A Beautiful Mind") einen Mann, der ungewöhnliche Wege geht, der riesigen Erfolg hat, den aber auch bis zum Ausverkauf der Wunsch antreibt, zu gefallen.

