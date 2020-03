Patientenanwältin kritisiert geschlossene Ordinationen während Corona-Krise

Die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz hat zuletzt Kritik an der ärztlichen Versorgung außerhalb der Spitäler geäußert.

Wiens Patientenanwältin Sigrid Pilz kritisiert Probleme in der ärztlichen Versorgung außerhalb der Spitäler: "Zuletzt beschwerten sich bei uns vermehrt Patienten, die in Arztpraxen weggeschickt wurden, weil es sich bei ihnen nicht um Notfälle handelte", sagte Pilz dem "Kurier" (Donnerstag).

Kritik: Wichtige Behandlungen haben nicht stattgefunden

Wiener Ärztekammer kann Kritik nicht nachvollziehen

Bei der Wiener Ärztekammer kann man die Kritik laut "Kurier" nicht nachvollziehen: "Der größte Teil der Ordinationen hat auch jetzt offen", betont ein Sprecher. Es käme aber in manchen Fällen zu Ausfällen, weil Ärzte in Quarantäne seien. "Eine Anweisung, dass etwa Patienten mit Schmerzen nicht behandelt werden sollen, wenn sie kein Notfall sind, gibt es nicht. Lediglich verschiebbare Therapien sollten derzeit nicht durchgeführt werden."

Wie diese Richtlinien in der Praxis umgesetzt werden, sei laut Sprecher vielfach Ermessenssache und hänge zum Beispiel von der räumlichen Situation in der Ordination ab. "Dass aktuell Wahlarzt-Praxen geschlossen haben, hat oft damit zu tun, dass derzeit zu ihnen schlichtweg keine Patienten kommen", sagt der Sprecher. Viele der betroffenen Kollegen würden spontan beim Ärztefunkdienst aushelfen.

Appell: Ordinationen nur in Notfällen aufsuchen

Der Vizepräsident der Ärztekammer, Johannes Steinhart, hatte am Dienstag im ORF-Radio an die Menschen appelliert, Ordinationen nur in Notfällen und nach telefonischer Voranmeldung aufzusuchen. Es gehe darum, dass sich die Patienten nicht anstecken und auch zum Schutz der in der Ordination Arbeitenden. Die Maßnahme sei ein "Schutz, dass die Funktionseinheiten wie Ordinationen aufrecht gehalten werden können", sagte Steinhart.