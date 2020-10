Patienten und Mitarbeiter im Landesklinikum Mauer infiziert

Im Landesklinikum Mauer bei Amstetten sind elf Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Betroffen sind vier Patienten und sieben Mitarbeiter.

Elf positive Corona-Fälle imLandesklinikum Mauer

Über die Covid-19-Fälle in Mauer hatte zuerst die "Kronen Zeitung" (Donnerstagsausgabe) berichtet. Jany zufolge nahmen die Erkrankungen am 21. September ihren Lauf. Von den betroffenen Patienten seien drei mittlerweile auf Covid-Stationen in anderen Spitälern im Bundesland untergebracht, einer befinde sich in Heimquarantäne.