Patienten als arbeitsunfähig bescheinigt: Prozess gegen Wiener Psychiater

Am Montag hat der Prozess gegen einen Psychiater und Psychotherapeuten begonnen, der neun Patienten unrichtigerweise Arbeitsunfähigkeit bescheinigt haben soll. Der Prozess ist für mehrere Tage anberaumt.

Am Wiener Landesgericht für Strafsachen hat am Montag der Prozess gegen einen renommierten Psychiater und Psychotherapeuten begonnen, der neun Patienten unrichtigerweise Arbeitsunfähigkeit bescheinigt und diesen damit einen Pensionsbezug ermöglicht haben soll. Die Anklage lautet auf Beteiligung am schweren gewerbsmäßigen Betrug. Der Arzt wies diesen Vorwurf entschieden zurück.

Er sei “überhaupt nicht schuldig”, meinte der aus einer angesehenen Arztfamilie stammende Angeklagte. Nicht ohne Stolz berichtete er eingangs der Verhandlung einem Schöffensenat (Vorsitz: Michael Tolstiuk), er habe sämtliche Klassen der Mittelschule und sämtliche Rigorosen während des Studiums mit Auszeichnung bestanden und schließlich sub auspiciis promoviert. Er verwies auf seine jahrzehntelange Berufserfahrung und eine Karriere, die ihn in hohe Positionen im Wiener Gesundheitswesen führte. Er habe in seiner Laufbahn über 12.000 Patienten behandelt.

An die prozessgegenständlichen Patienten, die sich als Mitangeklagte ebenfalls vor Gericht zu verantworten hatten, konnte sich der Psychiater ganz genau erinnern, obwohl die inkriminierten Begutachtungen teilweise Jahre zurück lagen. “Alle waren krank”, betonte er und zählte die entsprechenden Leiden auf, wobei er die Mitangeklagten teilweise mit ihren Vornamen ansprach. Wie er hervorhob, hatten die neun Personen allesamt eine längere Krankengeschichte hinter sich, ehe er mit ihnen zu tun bekam: “Ich hab’ mich grundsätzlich an dem orientiert, was es an Vorbefunden gegeben hat, was sinnvoll und vernünftig ist.” Die vorliegenden Krankheitsbilder hätten sich bei seinen Begutachtungen bestätigt, teilweise verschlechtert. Mit seinen Befunden wären die Patienten dann zu einem Arzt der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) gegangen und neuerlich überprüft worden, ehe ihnen Invaliditätspensionen, Ausgleichszulagen oder Pflegegeld genehmigt wurden. Insofern verstehe er die Anklage nicht. “Das liegt dann in ihrer Verantwortung”, wobei die Ärzte der PVA “alte Hasen” und in der Lage wären, Simulanten von Kranken zu unterscheiden, stellte der Psychiater fest.