Patienten als arbeitsunfähig bescheinigt: Psychiater in Wien vor Gericht

Ein renommierter Psychiater muss sich in Wien vor Gericht wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs verantworten. Er hatte neun seiner Patienten mittels gefälschter Befunde eine Arbeitsunfähigkeit attestiert, der dadurch entstandene Schaden beträgt knapp eine Million Euro.

Am Montag startet im Wiener Straflandesgericht ein Prozess gegen einen renommierten Psychiater, der neun vermeintlichen Patienten mittels gefälschter Befunden Arbeits- und Berufsunfähigkeit bescheinigte. Dadurch kassierten die Männer und Frauen über zehn Jahre lang ungerechtfertigterweise Pensionsgelder und verursachten somit einen Schaden in der Höhe von fast einer Million Euro.

2007 soll der 69-jährige Mediziner laut Staatsanwaltschaft mit den Machenschaften begonnen haben, indem er für die sechs Männer und die drei Frauen im Alter von 52 bis 67 Jahren gefälschte Befunde vorgelegt hatte, in denen unrichtigerweise die Arbeits- und Berufsunfähigkeit wegen einer angeblichen schweren psychischen Erkrankung attestiert wurde. Dazu nahm der Psychiater die Betroffenen vorübergehend aus “schwerwiegenden Gründen” in dem Spital, in dem der Mediziner arbeitete, stationär auf. Bereits am nächsten Tag wurde die Arbeitsunfähigkeit diagnostiziert und die Patienten wieder entlassen.